Ferrari camuflado acelera em Maranello

Para os amantes da Ferrari: um modelo camuflado foi filmado em testes junto à casa-mãe em Maranello, Itália. Um curto vídeo enviado por um fã para o CarScoops lançou de imediato a "discussão" entre os internautas.

Como explica o portal norte-americano, é sabido que a Ferrari tinha decidido lançar cinco híper carros ao longo deste ano. Até ao momento foram avançados o F8 Tributo, SF90 Stradale, F8 Spider e 812 GTS, faltando um quinto modelo, que poderá ser o que agora foi captado com um telemóvel.

Aparentemente, o novo Ferrari será em tudo semelhante às linhas do Portofino, embora possa ser reforçado com mais argumentos. No que ao motor diz respeito, poderá ser o V8 que equipa este híper carro ou o novo V6 que o construtor já confirmou que está em desenvolvimento.

À partida, o modelo deverá ser apresentado a 13 de Novembro num evento privado em Roma, sendo dado a conhecer no dia seguinte a nível global.

