Novo Toyota Yaris aposta no híbrido

É o primeiro modelo compacto a ser desenvolvido segundo a nova arquitectura global da Toyota (TNGA) e o resultado é mais do que meritório.

Construído sobre a plataforma modular GA-B, o novíssimo Toyota Yaris agora apresentado extravasa estilo, praticabilidade, prazer de condução e segurança nas suas linhas estilísticas.

O principal trunfo do Yaris está, no entanto, no novo motor a gasolina Hybrid Dynamic Force de 1.5 litros e três cilindros.

Derivado dos propulsores de 2.0 e 2.5 litros que equipam os modelos Corolla, RAV4 e Camry, será a principal motorização do citadino; a Toyota espera que 80% das vendas sejam com este motor.

Embora não indique valores precisos, a marca afirma que o motor híbrido contribui para uma redução em 20% dos consumos e das emissões poluentes, ao mesmo tempo que oferece mais 15% de potência.

Significa isso que, se a versão que o novo Yaris substitui agora tinha 100 cv, é expectável que este atinja os 115 cv.

A ele irão juntar-se mais dois motores a gasolina de três cilindros: o primeiro de 1.0 litros com caixa manual de cinco velocidades e o segundo de 1.5 litros com transmissão manual de cinco relações, podendo optar-se por uma caixa de velocidades automática CVT.

Linhas fluídas e elegantes

Ágil e compacto são as ideias fortes da quarta geração deste modelo projectado na Europa, e especialmente concebido para o tráfego urbano, como já antes acontecia com os seus antecessores.

Neste caso específico, se os modelos que integram este segmento têm visto as suas dimensões alargarem-se, não foi esse conceito que esteve por trás do desenvolvimento do Yaris.

Se o seu comprimento baixou 5 mm em relação à anterior geração, com 3945 mm, a distância entre eixos e a largura aumentaram 50 mm, respectivamente, reforçando o espaço disponível para condutor e passageiros.

O uso da nova plataforma modular GA-B também permitiu baixar em 40 mm a altura do citadino (antes era de 1510 mm) e 15 mm o centro de gravidade, sem que o conforto tenha sido comprometido, já que os ocupantes sentam-se a um nível mais baixo.

Como indica a marca, o estilo imprimido às suas linhas reforça o efeito que as suas proporções compactas dão, aumentando a sensação de movimento.

As asas dianteiras e traseiras reforçam um espírito firme e ágil, pronto para enfrentar os obstáculos próprios da condução urbana.

Uma grelha do motor de grande dimensão, rematada pelo logotipo da marca, as cavas abauladas das rodas, o capô mais longo, os pára-choques desportivos, e os faróis e farolins LED transmitem uma personalidade muito própria na estrada.

Interior prático sem perder requinte

Menos é Mais é o lema que esteve por trás da concepção do habitáculo do Toyota Yaris, oferecendo uma área espaçosa para o condutor e o ocupante, complementada por materiais de qualidade.

Um painel de instrumentos de toque suave proporciona um ambiente ainda mais acolhedor do habitáculo, reflectido no som dos controlos, cores, iluminação, formas, padrões e gráficos.

O cockpit foi desenvolvido em torno do conceito "mãos no volante, olhos na estrada", com as informações a serem apresentadas de forma clara e directa ao condutor.

Um ecrã central de grandes dimensões dá os principais dados e avisos de direcção, como alertas de navegação e limites de velocidade no pára-brisas, a que se somam dois visores para darem informações secundárias. Por último, mas não menos importante, a dimensão do volante foi reduzida para uma melhor visibilidade na condução.

Anunciado como o compacto mais seguro do seu segmento a nível mundial, não é nenhum espanto que o Toyota Yaris venha de série com o Toyota Safety Sense.

O pack inclui controlo adaptativo inteligente de velocidade, alerta de saída de faixa e airbag central para proteger os ocupantes da frente nos impactos laterais.

