Porsche vs. Star Wars: que a poeira esteja contigo!

O teaser terá passado ao lado de muitos internautas, menos para os fãs da saga Guerra das Estrelas.





Nas redes sociais está já a circular uma " estrela " muito especial nas primeiras imagens de Star Wars: A Ascensão de Skywalker , a estrear a 19 de Dezembro nas salas de cinema nacionais.

Um Porsche Taycan 100% eléctrico a alta velocidade "levanta" uma tempestade de areia enquanto acelera pelo deserto fora.



A persegui-lo está uma nave enigmática que irá revelar uma das novas personagens do filme. Babu Frick, a figura em questão, é um minúsculo ser anzellano capaz de reprogramar ou modificar qualquer tipo de andróide.

A colaboração coincide com o lançamento da berlina desportiva, nos Estados Unidos, prevista para o final deste ano, sendo a Porsche uma das oito empresas que formaram parcerias com a Disney e a sua subsidiária LucasFilm.

United Airlines, Bose, Samsung, General Electric, McDonald’s, General Mills e Dannon são as outras sete multinacionais que se associaram ao projecto.

Desconhecida ainda é a maneira como a colaboração da Porsche será plasmada no filme e na "vida real".



A marca alemã apenas afirma, de forma irónica, que "algo especial está a vir de uma galáxia muito, muito distante", ficando a dúvida se irá promover uma edição especial do modelo.

Nissan Rogue One estreou parcerias automóveis

A ligação da Porsche ao universo da Guerra das Estrelas, no que a marcas automóveis diz respeito, não é particularmente inédita. Em 2015, a Nissan ficou em "pulgas" quando a LucasFilm revelou o título do filme que iria estrear em Dezembro do ano seguinte.

Rogue One: Uma História de Star Wars tinha a mesma designação do Nissan Rogue (Nissan X-Trail na Europa) que estava a promover no mercado norte-americano.

Para o efeito, o construtor nipónico criou o Nissan Rogue One Star Wars, uma edição limitada com retoques muito especiais para os fãs mais empedernidos da saga galáctica.

A colaboração prosseguiu em Star Wars: Os Últimos Jedi face aos resultados muito positivos das vendas do Nissan Rogue. Segundo o construtor japonês, a campanha teve mais de 1,8 mil milhões de visualizações, elevando as vendas das versões normal e especial Nissan Rogue.

Em 2017, quando se celebraram os 40 anos da estreia do primeiro filme de Guerra das Estrelas, a subsidiária japonesa da Mercedes-Benz lançou uma edição especial do CLA 180. Limitada a 120 unidades, 60 estavam pintadas a branco e 60 a preto, simbolizando os dois lados da Força.

Na altura, as versões especiais propostas para o mercado nipónico, que custavam cerca de 41 mil euros, não sofreram quaisquer alterações mecânicas face ao modelo original. Equipado com um motor a gasolina de 1.6 litros de 122 cv e 200 Nm, as alterações resumiram-se a nível estético.

A seguir… ideias loucas!

E depois, há aqueles que desenvolveram versões especiais de modelos bem conhecidos, fossem eles preparadores automóveis ou simples "engenhocas".

Uma Dodge Tradesman foi recriada por Tom Chronister no universo Guerra das Estrelas, com a ajuda da Streetable Customs West.

Para além de ter sido "esticada" em relação ao original, a carrinha "ganhou" ainda um segundo eixo traseiro e foi pintada com figuras alusivas aos três primeiros filmes: um R2-D2, vários Jawas, um Stormtrooper e uma Estrela da Morte.

Boba Fett, o temível caçador de prémios, "recebeu" um Hyundai Veloster exclusivo para apanhar bandidos. Baptizado de Ivor Fett, a versão foi desenhada em 2014 pela Knuthart Studios.

Na viragem para a segunda década do milénio, o desconhecido Shawn Crosby saltou para a ribalta depois de transformar o seu Honda Civic CRX.

Travestido de Ben Obi-Wan Kenobi, Crosby aplicou na carroçaria peças de metal, cola, parafusos e plásticos de todos os tipos, com especial destaque para peças Lego.



E, para que não houvesse dúvidas sobre o ambiente em que o carro se move, ainda montou um R2 sobre o porta-bagagens.

Não satisfeito com a proeza, recriou num Nissan 350Z Roadster um Z-Wing seguido as mesmas ideias já feitas no Honda Civic CRX.



Já segue o Aquela Máquina no Instagram?