'007: Sem Tempo para Morrer' só em Novembro

É mais um dos sinais do impacto que o novo coronavírus está a ter no quotidiano de milhões de pessoas. A estreia mundial de 007: Sem Tempo para Morrer foi adiada para 12 Novembro.

O adiamento justifica-se pelas reais preocupações de que a epidemia viral possa ter um enorme impacto negativo nas receitas de bilheteira. Previsto para chegar aos cinemas de todo o mundo a 9 de Abril, é um duro golpe para os fãs das aventuras de James Bond.

O 25º capítulo das aventuras do mais famoso agente secreto de Sua Majestade conta no "elenco" com uma série impressionante de bólides.

Além do novo Land Rover Defender, as cenas de acção contam com quatro Aston Martin: DB5, V8 Vantage e DBS Superleggera, sem esquecer o super desportivo Valhalla.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?