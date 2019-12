“007 – No Time to Die”: veja o primeiro trailer do novo filme de James Bond

O primeiro trailer de "007 – No Time to Die" já chegou e mostra Daniel Craig em inúmeras cenas de acção e ao volante de várias "máquinas" diferentes.

A Aston Martin está em plano de destaque no mais recente filme de Bond e terá quatro modelos ao serviço do agente secreto mais famoso do mundo: Valhalla, DBS Superleggera, DB5 e V8 Vantage original. Esta armada britânica será acompanhada por outro carro da casa, o novo Land Rover Defender.

"007 – No Time to Die" está actualmente em pós-produção e tem chegada prevista aos cinemas para 8 de Abril do próximo ano.

Os mais recentes rumores sugerem que o orçamento à disposição do director Cary Joji Fukunaga era de 250 milhões de dólares (equivalente a 225 milhões de euros), valor que a confirmar-se faz deste o filme mais caro de sempre da saga de James Bond.