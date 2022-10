Vida a bordo no EX90 eléctrico: Volvo aposta nos materiais reciclados

Com a data de estreia do Volvo EX90 cada vez mais perto, o construtor sueco continua a revelar alguns pormenores do que será o sucessor eléctrico do XC90.

A visita guiada é agora feita aos materiais amigos do ambiente usados no habitáculo, numa estética minimalista que reforça o bem-estar a bordo.

A Volvo Cars baptizou como Nordico o novo revestimento sustentável, "uma expressão contemporânea dos valores escandinavos".

Além disso, aquele material estabelece um novo padrão no desenho de interiores premium. Na sua base estão têxteis provenientes de materiais plásticos reciclados, e biológicos oriundos das florestas da Suécia e da Finlândia.

O SUV 100% eléctrico integra quase 50 quilos daqueles materiais, sendo dada a opção de os bancos incorporarem uma mistura de lã.

"É a maior quantidade de materiais fósseis não primários da linha de produtos da Volvo, que estabelece um novo padrão para o futuro", explica a insígnia sueca.

O sentimento de exclusividade é reforçado por painéis de madeira certificados, complementados por uma luminosidade que cria a típica atmosfera escandinava.

O Volvo EX90 dá ainda a possibilidade de o cliente personalizar o ambiente a bordo através de sete opções distintas, em ligação com as cores da carroçaria.

Cada uma dessas possibilidades é inspirada no estilo de vida escandinavo e na sua relação com a natureza.

