Recorde : Mercedes-Benz W 196 R Streamliner bate 51 milhões de euros

É o desportivo de competição mais caro de sempre arrematado num leilão: chama-se Mercedes-Benz W 196 R 'Stromlinienwagen' e foi conduzido pelos lendários Juan Manuel Fangio e Stirling Moss.

Leiloado pela RM Sotheby’s no museu da insígnia germânica de Estugarda no último sábado, este espécime de 1954 com o chassis 00009/54 atingiu a astronómica soma de 51.155.000 euros.

A suplantá-lo está apenas o Mercedes-Benz 300 SLR 'Uhlenhaut Coupé', que a mesma leiloeira arrematou em 2022 por 135 milhões de euros.

Primeiro W 196 R com carroçaria Streamliner da construtora, foi levado a leilão pelo Indianapolis Motor Speedway Museum 50 anos depois de lhe ter sido oferecido pela própria construtora alemã em 1965.

Raro como poucos, só se conhecem quatro exemplares em todo o planeta, sendo este o primeiro a ser vendido a um coleccionador privado que optou pelo anonimato.

Poucos carros de corrida têm um impacto tão poderoso forte como os famosos Silver Arrows da Mercedes-Benz, dominantes nos circuitos mundiais antes e imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial.

Admirados pela avançada tecnologia e pela velocidade extrema em pista, este W 196 R Stromlinienwagen foi concebido para responder aos novos regulamentos de 1954 para motores com cilindradas até 2.5 litros.

