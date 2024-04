Polícia francesa recruta jovens com anúncio... à Bentley?!

Como aliciar os jovens a ingressarem nas forças policiais e sentirem toda a emoção ao volante dos carros que lhes são facultados?

A Gendarmerie de Limousin encontrou uma solução invulgar para convencer os mais renitentes, com uma jovem a descrever a beleza… de um Bentley?!

Pois em contraponto está uma agente a descrever todos os atributos do Peugeot que lhe foi entregue para as missões do dia a dia.

As diferenças de luxo entre ambos são mais do que óbvias mas quem sabe se o divertido vídeo não fará melhor do que um simples e frio anúncio de recrutamento?

