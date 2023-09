Perfeito para o 'offroad': Ford Mustang Mach-E Rally eleva adrenalina ao rubro

Estreado no Festival de Velocidade de Goodwood, o Ford Mustang Mach-E Rally despe a capa que o cobria para se revelar em toda a glória no salão de Munique.

O novo SUV dedicado aos pisos sem alcatrão equipa uma versão aperfeiçoada do grupo propulsor do Mustang Mach-E GT.

A configuração dos dois motores eléctricos garante, pelo menos, 880 Nm de binário e 358 kW (487 cv) de potência.

A apoiar todo este poder está uma bateria de iões de lítio com 91 kWh utilizáveis, sem que a autonomia tenha sido revelada.

"Há um ano era apenas uma ideia; o que se vê hoje é um testemunho da paixão e da intensa criatividade da nossa equipa Model e", explica Donna Dickson, engenheira-chefe do Mustang Mach-E.

Paixão pela terra

O Mustang Mach-E Rally conta pela primeira vez com o modo de condução RallySport concebido especialmente para o "fora de estrada".

A sua selecção adapta os sistemas de controlo electrónico para uma resposta linear do acelerador e permitir maiores derrapagens.

A somar está um amortecimento mais agressivo para melhorar o comportamento em curvas mais exigentes.

O modo de condução, combinado com pneus específicos da Michelin, permite controlar situações imprevistas em estradas escorregadias ou nevadas.

Mecânica ainda mais afinada

A sustentar este SUV ultra-vitaminado está uma suspensão exclusiva, elevada em 20 milímetros face à variante mais poderosa da gama.

As molas com amortecedores MagneRide foram especialmente afinadas para ralis, e conta com discos de travão de 385 mm à frente com pinças Brembo.

As jantes em liga leve de 19 polegadas são reforçadas, com o acabamento em branco brilhante inspirado nos desportivos de rali da Ford.

Os pneus Michelin CrossClimate2, de 235/55 R19, proporcionam maior aderência lateral em superfícies soltas comparativamente aos do GT.

Dispõe ainda de protecções inferiores específicas para os motores dianteiro e traseiro.

Uma película protectora nas portas e nas cavas das rodas previnem marcas na pintura, enquanto as palas de lama reduzem a projecção de detritos.

E, em tom irónico, a Ford assinala um ponto de reboque integrado na parte dianteira, "caso as aventuras fora de estrada se tornem demasiado agitadas".

Decoração específica

A distinguir o SUV dos "irmãos" está a asa traseira inspirada na do Focus RS com detalhes contrastantes, e as molduras superiores e inferiores na carroçaria.

Somam-se ainda o divisor dianteiro exclusivo, a grelha pintada a preto, e o painel frontal com faróis de nevoeiro inspirados nos ralis.

O tejadilho em aço, também em preto, substitui o tecto envidraçado para reduzir o centro de gravidade e melhorar a manobrabilidade.

Duas faixas pretas a todo o comprimento do SUV sobrepõem-se à palete de cores Grabber Blue, Shadow Black, Eruption Green e Grabber Yellow.

Para quem não ficar satisfeito com aqueles tons, pode sempre optar pelo exclusivo Star White ou o novo Glacier Gray.

Detalhes exclusivos a bordo

O interior compreende detalhes em branco brilhante no tabliê, raios inferiores do volante e costuras contrastantes nas portas, em perfeita ligação com as jantes.

O mesmo branco brilhante está presente nos encostos de cabeça dos bancos desportivos, com a inscrição Mach-E Rally neles gravados.

Ainda sem preços definidos, o Mustang Mach-E Rally abre as encomendas no início de 2024, com as entregas a realizarem-se quase de imediato.

