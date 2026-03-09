Opel Corsa Yes ganha nova cor com mais equipamento de série

Um ano passado sobre a edição da série especial Yes do Opel Corsa, a marca do relâmpago volta à carga com uma nova cor Koral Orange e mais equipamento de série para o compacto.

A nova opção cromática metalizada que pinta a carroçaria é realçada pelo tejadilho em preto carbono e pelas jantes em liga leve de 16 polegadas em preto e prateado.

O laranja Koral estende-se ao habitáculo com detalhes na mesma cor nos estofos pretos em pele sintética Banda, assim como nos painéis das portas e no tabliê.

Somam-se o volante revestido com couro sintético vegan, onde atrás se esconde o painel de instrumentos de sete polegadas, alinhado com o ecrã multimédia de dez polegadas.

A Opel faz questão de destacar que, ao contrário de outros acabamentos, os visores para esta edição especial são agora digitais de série em todas as motorizações.

Pacotes à escolha

O Corsa Yes é proposto com um preço de partida de 19.525 euros para a solução 1.2 Turbo 100 cv, começando nos 22.825 euros para o Hybrid 110 cv.

Já o Hybrid 145 cv arranca nos 24.325 euros, com a gama a ser fechada pelo Electric 100 kW a partir dos 32.340 euros.

A complementar esta linha está o pacote opcional Conforto desde 150 euros, com apoio de braço central e compartimento de arrumação, e duas chaves com comando à distância.

O pacote Tecnologia, desde os 525 euros, inclui câmara de marcha-atrás, sensores de estacionamento, arranque "sem chave" e retrovisores aquecidos e com ajuste eléctrico.

Mantém-se na linha Yes a cor Eucalyptus Green com pormenores a bordo no mesmo tom por um extra de 590 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?