Novo Hyundai Kauai N já chegou; saiba o preço

Depois dos i30 N e i20 N, a Hyundai completa a linha mais desportiva da sua gama com o novíssimo Kauai N, já presente nos concessionários nacionais.

O SUV de alto desempenho da marca sul-coreana oferece uma poderosa combinação de versatilidade, aceleração e agilidade.

O modelo pretende redefinir aquilo que se espera de um crossover, mantendo o conforto que lhe é característico na condução do dia-a-dia sem tirar o prazer de condução.

A alimentar o Kauai N está um bloco R.GDi de 2.0 litros de quatro cilindros, com 280 cv e 392 Nm.



A ele está alinhado uma transmissão automática N DCT de dupla embraiagem com oito relações, a passar potência e binário às rodas dianteiras.

A velocidade máxima está marcada nos 240 km/hora, com a aceleração dos zeros aos 100 km/hora a fazer-se em 5,5 segundos.

Tal como sucede com os outros modelos da linha N, o crossover está equipado com uma variedade de características de condução de alto desempenho, com especial destaque para o Launch Control.

Oferece ainda uma variedade de opções personalizáveis em termos de desempenho para uma condução mais emocionante.

Entre eles contam-se o sistema de controlo N Grin, a suspensão controlada por via electrónica e o sistema variável da válvula de escape.

A segurança activa e assistência ao condutor incluem uma ampla variedade de sistemas para uma condução mais tranquila sem perder a sua desportividade.

A estética reflecte perfeitamente a raça do Kauai N, nomeaamente, na grelha do motor com detalhes a vermelho e no spoiler de asa dupla.

As saias laterais são de maior dimensão, enquanto o difusor de ar, a albergar as duas saídas de escape proeminentes reforçam o espírito feroz.

O conjunto é embelezado pelas jantes em liga leve de 19 polegadas com acabamento a preto e pelas pinças de travão a vermelho com o logótipo N bem visível.

Ao nível da pintura, destaca-se a nova cor Sonic Blue, especialmente concebida para o modelo, mas estão disponíveis mais seis tonalidades.

O interior é marcado pelos tons a preto, com detalhes Performance Blue nos bancos em pele, tecido ou camurça, assim como pelos pedais em alumínio e o volante N exclusivo.

O painel de instrumentos e o ecrã táctil multimédia, ambos de 10,25 polegadas, reforçam o tom desportivo. É possível a integração dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay, admitindo ainda o carregamento sem fios de telemóveis.

O novo Hyundai Kauai N chega ao mercado a partir de 47.300 euros, baixando para os 44.800 euros com financiamento nesta fase de lançamento.

