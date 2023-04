Hyundai Ioniq 5 já tem sucessor: Ioniq 6 é Carro Mundial do Ano

Não foi um nem sequer dois mas antes três os prémios que o Ioniq 6 da Hyundai arrecadou na noite de terça-feira no salão automóvel de Nova Iorque.

Além de ter sido votado Carro Mundial do Ano, ganhou ainda as categorias de Eléctrico Mundial do Ano e Design Mundial do Ano.

É a segunda vitória consecutiva da Hyundai, depois de em 2022 ter vencido, com o Ioniq 5, os mesmos três galardões da indústria automóvel mundial.

Um júri composto por 100 jornalistas do sector automóvel de 32 países escolheu o electrified streamliner entre os finalistas BMW X1 e iX1, e Kia Niro.

"Estamos entusiasmados por receber este galardão pelo segundo ano consecutivo", afirmou Jaehoon Chang, presidente executivo da Hyundai Motor Company.

"Este prémio reforça o nosso compromisso de liderança global na electrificação de veículos e é uma motivação para os nossos esforços enquanto fornecedores de soluções de mobilidade inteligente".

Recorde-se que, no início de 20023, o júri dos World Car Awards já tinha eleito SangYup Lee como Personalidade do Ano.

Em causa esteve a sua contribuição na produção de modelos inovadores como o Ioniq 6 e o novo Kauai, sem esquecer o protótipo Hyundai N Vision 7.

Até 614 km de autonomia

O Hyundai Ioniq 6 é o segundo modelo da gama totalmente eléctrica da insígnia sul-coreana.

Um coeficiente de resistência aerodinâmica de apenas Cx 0,21 torna-o um dos "eléctricos" mais eficientes do momento.

A bateria de 77,4 kWh proporciona uma autonomia até 614 quilómetros para um consumo médio de 13,9 kWh/100 km se equipado com jantes de 18 polegadas.

Construído sobre a plataforma E-GMP com uma arquitectura eléctrica de 800 volt, carrega 80% da bateria em 18 minutos num posto ultra-rápido de 350 kW.

Vencedores por categoria

Nas restantes categorias, o Lucid Air, em competição com o BMW i7 e o Genesis G90, venceu a categoria Carro Mundial de Luxo.

O Carro Mundial Desportivo foi atribuído ao Kia EV6 GT, contra o Nissan Z e o Toyota GR Corolla.

No Eléctrico Mundial do Ano, o Hyundai Ioniq 6 superou os BMW i7 e Lucid Air, enquanto o Carro Mundial Urbano foi ganho pelo Citroën C3, contra os ORA Funky Cat e Volkswagen Taigo.

O Design Mundial do Ano, que o Hyundai Ioniq 6 também venceu, teve como finalistas os Range Rover e Lucid Air.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?