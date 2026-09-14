Escorpião letal no Dakar? Mais de 1.100 cv para o Genesis X Skorpio

Foi uma estreia dupla bem poderosa o que a sul-coreana Genesis proporcionou a subir a Tutto Bene Hillclimb na última quarta-feira em Itália.

A insígnia premium do grupo Hyundai acelerou os protótipos Magma GT e X Skorpio "devoraram" os nove quilómetros da Strada Borromea que contorna a montanha Mottarone.

O Genesis Magma GT Concept, que foi apresentado em Junho nas 24 Horas de Le Mans, revelou toda a sua personalidade em movimento sob a óptica da engenharia de alto desempenho.

Alimentado por um V8 biturbo montado em posição central traseira, a construtora sublinha que a versão de "rua" terá recursos de luxo suficientes para os "pilotos" mais casuais que privilegiam o conforto e a dinâmica próprias dum gran tourer.

Já o Genesis X Scorpio Concept que agora se estreia na Europa representa uma reinvenção radical da linguagem estética Athletic Elegance (Elegância Atlética) da marca para o mundo do "fora de estrada".

Inspirado na silhueta e resistência dum escorpião negro, este buggy de alto gabarito é construído sobre um chassis tubular com componentes de alta resistência derivados das competições off-road.

A dar-lhe todo o poder na estrada (e fora dela!) está um bruto V8 biturbo de 1.115 cv e 1.152 Nm, com o porte imponente a ser reforçado pelos enormes pneus de 40 polegadas que calçam as jantes de 18 polegadas, e pelos travões Brembo Motorsport.

O X Scorpio Concept aponta a provas off-road de alta resistência como é o Rali Dakar, com a altura ao solo e a geometria da suspensão a terem sido optimizados para dominar os pisos mais desafiantes com confiança e precisão.

Texto: P.R.S.

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