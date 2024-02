'Collezione 1957' inspira-se no passado para celebrar Fiat 500

É mais uma variação para manter em relevo a aura do Fiat 500: a nova série Collezione 1957 destina-se a todos os aficionados pelos cabriolés.

Limitado a 1.957 exemplares, o citadino distingue-se pela pintura exterior em Bianco Gelato e Verde Rugiada, e pelas capas cromadas dos retrovisores.

A capota em bege é acentuada pelas jantes em liga leve de 16 polegadas em branco diamante e pela nova linha de "beleza" Argento.

O habitáculo também está mais cativante, à conta dos bancos revestidos em tecido na cor marfim com inserções em pele Frau.

O tabliê, no mesmo tom, tem um revestimento texturado em madeira, com a placa One of 1957 a distinguir a série especial na consola central.

Sem se limitar à estética, esta edição limitada recebe detalhes cromados, faróis LED, e ecrã táctil multimédia com conectividade Mopar Connect.

O que não muda é o sistema motriz: mantém-se o bloco híbrido de 1.0 litro com 70 cv e 92 Nm, associado a uma transmissão manual de seis relações.

Sendo reservado apenas a alguns países europeus, desconhece-se se o Fiat 500 Collezione 1957 chegará a Portugal e por que preço.

