Alfa Romeo: Carlos Tavares acelera Junior Elettrica Veloce no Caramulo Motorfestival

Carlos Tavares não passou despercebido no Caramulo Motorfestival que arrancou esta sexta-feira na vila que lhe dá o nome, para encerrar as portas no domingo

O director executivo da Stellantis fez a sua entrada no asfalto da Rampa do Caramulo, ao volante do explosivo Junior Elettrica 280 Veloce, devidamente decorado com as cores da bandeira nacional.

O crossover de 280 cv e 345 Nm destaca-se pela dianteira em verde, em perfeito contraste com o vermelho Brera, sem esquecer a víbora "pintada" sobre o capô.

Visto de perfil, destacam-se as jantes em liga leve de 20 polegadas e as faixas em branco e vermelho na área inferior, num tributo aos modelos de competição da marca, com o Tipo 33 TT 3 de 1972 à cabeça.

Patrocinadora oficial do Caramulo Motorfestival, a insígnia italiana levou à rampa de velocidade nada mais, nada menos do que 12 modelos clássicos e contemporâneos.

O Giulia Quadrifoglio Super Sport foi umas estrelas em destaque ou não fosse esta versão exclusiva de 520 cv um tributo à primeira vitória da Alfa Romeo na Mille Miglia em 1928, com o 6C 1500 Super Sport.

