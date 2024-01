Afinado por campeões: Toyota GR Yaris ganha edições especiais de Ogier e Rovanperä

Duas semanas após revelar o renovado GR Yaris, a Toyota avança com duas edições especiais "assinadas" pelos seus campeões de ralis WRC.

Na base dos Ogier Edition e Rovanperä Edition apresentados no arranque do Rali de Monte Carlo estão as versões conceptuais levadas em 2023 ao salão de Tóquio.

A criação é um agradecimento de Akio ‘Morizo’ Toyoda, presidente da Toyota Motor Corporation, aos pilotos "que aperfeiçoam e desenvolvem os nossos carros nos ralis" e às equipas, organizadores dos ralis e fãs do desporto.

As duas edições muito limitadas do novo GR Yaris foram desenvolvidas com o contributo pessoal de Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä.

Os modos Gravel e Track foram substituídos por definições reprogramadas para reflectirem as preferências de cada piloto ao nível do comportamento e desempenho.

Em ambas as edições especiais, a instrumentação digital foi revista para incluir as novas selecções de condução, ao lado do modo de controlo AWD normal.

Somam-se ainda novas opções estilísticas por dentro e por fora para o pocket rocket de 280 cv e 390 Nm debitados pelo bloco turbo tricilíndrico de 1.6 litros.

Ogier Edition

A sublinhar o poder do Ogier Edition estão os novos modos Morizo e Seb de controlo do sistema de tracção integral.

O primeiro, desenvolvido sob os auspícios de Akio Toyoda, está calibrado para ajudar a obter tempos de corrida consistentes em aceleração pura e parcial, e na travagem.

O segundo modo, desenvolvido por Sébastien Ogier, usa os diferenciais autoblocantes Torsen à frente e atrás, assim como a tracção integral, para distribuir o binário pelo eixo traseiro e torná-lo mais solto.

Além de reforçar o controlo da carroçaria a alta velocidade, esta afinação dá ao condutor a sensação de estar totalmente ligado ao desportivo.

O exterior ganha a pintura especial Matt Stealth Grey, com a bandeira francesa a decorar a grelha do radiador e as jantes BBS em liga leve de 18 polegadas.

Os guarda-lamas dianteiros recebem adesivos comemorativos do World Rally Championship, com os da Toyota Gazoo Racing a serem colados nas portas.

Destacam-se ainda a nova asa traseira em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP) e as pinças de travão pintadas a azul, sem esquecer o logótipo Ogier Edition na porta da bagageira.

O interior é distinguido por uma placa comemorativa da vitória de Sébastien Ogier, com o volante a ganhar pespontos com as cores da bandeira gaulesa.

As costuras cinzentas são aplicadas nos forros da caixa manual de seis relações e do travão de mão, assim como nos estofos dos bancos.

Rovanperä Edition

O Rovanperä Edition recebe um modo Donut inédito, criado de propósito para o campeão finlandês, especializado em piões e derrapagens controladas.

A nova selecção facilita a condução em estradas bem encurvadas, com o binário a ser distribuído constantemente às rodas traseiras.

O segundo modo de condução, baptizado como Kalle, usa um diferencial traseiro de velocidade constante, associado aos dois diferenciais autoblocantes Torsen.

Concebido para uma condução mais linear, ajuda a "balançar" a traseira do GR Yaris para fora quando entra numa curva, com a dianteira a ser "puxada" para a frente na saída em plena aceleração.

A pintar o Rovanperä Edition está uma pintura exclusiva em três tons, a replicar os motivos do capacete de competição do mais jovem vencedor de um WRC.

Adesivos a celebrarem a vitória no Mundial de Ralis estão presentes no divisor dianteiro, com os da Gazoo Racing colados nas portas e no pára-choques atrás.

O logótipo Rovanperä Edition na porta da bagageira distingue o desportivo, assim como as jantes BBS em liga leve de 18 polegadas.

Somam-se ainda a asa traseira variável em CFRP, partilhada com o Yaris GMRN, e as engrenagens do diferencial traseiro de velocidade constante.

Os acabamentos e os pespontos dos estofos exibem o azul e o cinzento da bandeira finlandesa, e uma placa celebra a vitória de Kalle Rovanperä no WRC.

As duas edições especiais do GR Yaris terão uma produção muito limitada mas sem a Toyota avançar quantos é que serão fabricados.

Pormenores relativos à encomenda e venda nos mercados europeus serão anunciados posteriormente pelos distribuidores de cada país.

