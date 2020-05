Zurich canaliza 8 milhões de euros para os clientes do ramo automóvel

A declaração de epidemia e o decreto de estado de emergência levaram a um encerramento ou interrupção parcial dos estabelecimentos comerciais, empresas de serviços e indústrias, impuseram restrições à mobilidade das pessoas e confinaram as famílias às suas casas.Menos automóveis na estrada significam uma redução clara e significativa do tráfego rodoviário com uma consequente diminuição na sinistralidade. A Zurich Portugal, sensível a esta situação, tomou a decisão de canalizar 8 milhões de euros para os clientes do ramo automóvel, de modo a refletir a redução do risco durante este período mais difícil.Este apoio monetário, dirigido aos clientes individuais e empresariais com uma ou mais apólices Zurich Auto, concretiza-se num "bónus de renovação Zurich" que os clientes receberão, desde que tenham renovado ou venham a renovar, os seus contratos de seguro do ramo automóvel ao longo de todo o ano de 2020, isto é, de Janeiro a Dezembro.O "bónus de renovação Zurich" destina-se a clientes que não tenham tido sinistros durante o estado de emergência e começou a ser processado após a declaração do fim deste período."Num período tão peculiar continuamos a tomar as medidas possíveis para minimizar alguns dos impactos socioeconómicos que já se começam a sentir. É este o nosso dever e é este apoio que os nossos clientes esperam de nós", explica António Bico, CEO da Zurich Portugal.