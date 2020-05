Werner Tietz é o novo vice-presidente executivo de Investigação e Desenvolvimento da SEAT

Werner Tietz foi nomeado novo vice-presidente executivo de Investigação e Desenvolvimento da SEAT, com efeito a partir de 1 de Julho. O executivo, que entrou para o Grupo Volkswagen em 1994, ocupava anteriormente o cargo de chefe de Desenvolvimento na Bentley. Na SEAT, substituirá Axel Andorff, que se muda para a ŠKODA, assumindo a responsabilidade pela linha de produtos do segmento médio e da plataforma MEB.Werner Tietz é engenheiro da Universidade RWTH de Aachen (Alemanha). Antes de entrar para o Grupo Volkswagen em 1994, trabalhou em projetos de investigação na sua Universidade relacionados com o processamento de materiais plásticos. Na Audi, ocupou vários cargos e foi durante muito tempo responsável pelo desenvolvimento de interiores de todos os modelos da Audi. Em 2011 mudou-se para a Porsche, onde foi responsável pelo desenvolvimento da carroçaria e interior de todos os modelos. Participou também no desenvolvimento do conceito do modelo elétrico Taycan e trabalhou na introdução de materiais inovadores em vários dos modelos. A partir de 2018 foi membro do comité executivo da Bentley, com a responsabilidade pelo Desenvolvimento, onde foi responsável pela criação de uma nova estratégia de desenvolvimento e pelo lançamento das bases para a eletrificação da marca.O Presidente da SEAT, Carsten Isensee, comenta que "é uma grande notícia para a SEAT ter um executivo como a Tietz, que tem um longo historial em algumas das marcas mais avançadas tecnologicamente do Grupo Volkswagen. A sua experiência contribuirá sem dúvida para reforçar ainda mais o compromisso com a tecnologia e a inovação na SEAT, um dos principais ativos da empresa".O novo director irá liderar os projetos de inovação da SEAT num período caracterizado pela transição para a mobilidade elétrica e pelos avanços tecnológicos que permitem uma condução mais segura e eficiente. O vice-presidente de I&D da SEAT é responsável pela área de Design, onde todos os veículos das marcas SEAT e CUPRA são conceptualizados, e pelo Centro Técnico SEAT, o centro de conhecimento onde mais de 1.000 engenheiros trabalham no desenvolvimento da inovação para os automóveis e futuras soluções de mobilidade. A SEAT é o principal investidor industrial em Espanha. Em 2019, afetou 1.259 milhões de euros a investimentos e despesas em I&D.