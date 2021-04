Volvo XC60 é carro do ano para a Locarent

O Volvo XC60 foi um dos vencedores dos troféus anuais da Locarent, operadora de renting 100% portuguesa.

O modelo conquistou o primeiro lugar na categoria Familiar SUV do Ano, com o Volvo XC40 a receber uma menção honrosa na categoria Pequeno Familiar do Ano.

A iniciativa Marca e Modelos do Ano Locarent, que vai já na segunda edição, visa distinguir as marcas e modelos Automóveis que mais se destacaram no último ano.

Os vencedores são apurados segundo o desempenho comercial em termos de números de viaturas e de clientes, e no índice de qualidade baseado nos prazos de entrega

