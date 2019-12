Volvo instalou tela no Porto que ajuda a purificar o ar

A Volvo Car Portugal foi pioneira na instalação de uma tela/empena que combate a poluição atmosférica por Nox e Co2.Trata-se da primeira vez que este sistema é utilizado numa campanha "outdoor" de grande formato em Portugal. A tecnologia tem sido desenvolvida nos últimos anos, tendo já sido utilizada em campanhas nos Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Espanha.Colocada numa das artérias com trânsito mais intenso na cidade do Porto (Boavista/Rua 5 de Outubro), a tela tem um tratamento de dióxido de titânio o qual, ao receber a luz do sol e dos projetores, ativa um processo de foto catálise que desintegra até 85% de elementos poluentes na atmosfera em contacto com a tela e que contribuem para o efeito estufa como: o dióxido de nitrogénio (NO2), dióxido de enxofre e compostos orgânicos voláteis.Esta redução será o equivalente ao obtido com, aproximadamente, 230 árvores durante o mesmo período durante o qual a tela estiver afixada (3 meses).As cintas utilizadas para a fixar são de material reciclável (rPET) o que permitiu a reciclagem de aproximadamente 75 garrafas (tamanho 1,5L) plásticas de água.Após a campanha, a tela será transformada no âmbito de um programa de responsabilidade sócio-ambiental em diversos artigos, desde sacos, a acessórios de moda e em reutilizações com fins industriais.A Volvo escolheu o tema "Mude para um hibrido Plug In da Volvo. Se cada um fizer a sua parte juntos mudamos o mundo" para a sua tela purificadora, como não podia deixar de ser. Recorde-se que a marca sueca foi a primeira a apresentar uma solução hibrida/eletrificada para todos os modelos da sua gama."Mais uma prova que na Volvo não fazemos apenas 'bom marketing', não dizemos que queremos ajudar a salvar o planeta, queremos efetivamente assumir o nosso papel nesse movimento e estamos verdadeiramente focados em fazer algo. Muitos vão dizer que será uma gota de água no oceano, é verdade, mas se todos fizerem a sua parte, um pouco do que está ao seu alcance, juntos podemos mudar o mundo. Espero que seja o mote, o exemplo, o pontapé de saída para que mais e mais empresas se juntem a nós neste movimento pelo planeta", referiu Aira de Mello, Diretora de marketing e comunicação da Volvo Car Portugal.