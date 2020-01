Volvo fechou 2019 com ano histórico em Portugal e no Mundo

A Volvo Cars fechou o ano de 2019 com um recorde mundial e nacional. A marca sueca ultrapassou pela primeira vez a barreira das 700 mil unidades vendidas em todo o mundo e voltou a ficar acima das 5 mil matrículas em Portugal.

Com um total de 5.320 unidades, a Volvo Car Portugal registou o 7º ano consecutivo sempre a crescer no mercado português, alcançando a quota de mercado mais elevada de sempre no nosso país: 2,38%.

Pela primeira vez nos seus 93 anos de história, a Volvo vendeu mais de 700.000 unidades em todo o mundo (705.452), fruto de um crescimento de 9,8% por comparação com os resultados do ano anterior.

Em 2019 os 3 modelos mais vendidos pela Volvo Cars a nível mundial foram:

XC60 965 unidades

XC40 847 unidades

XC90 729 unidades

"É com muita satisfação ver que ultrapassámos, pela primeira vez na nossa história, as 700.000 unidades e que conquistámos quota de mercado em todas as nossas principais regiões. Em 2020 esperamos continuar a crescer à medida que iremos introduzir a gama Recharge", disse Hakan Samuelsson, CEO da Volvo Cars.