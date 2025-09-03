 Pesquisa
Tome Nota

Volvo EX60 volta mostrar-se: estreia a 21 de Janeiro

13:03 - 03-09-2025
 
 
Volvo EX60 volta mostrar-se: estreia a 21 de Janeiro

Já está em contagem decrescente a data para a estreia mundial do novíssimo EX60 da Volvo: está agendada para 21 de Janeiro em Estocolmo, para depois chegar aos concessionários antes do próximo Verão.

São quase nulos os dados técnicos mas, à partida, poder-se-á contar com um SUV "esticado" até aos 4,70 metros de comprimento, como acontece no actual XC60, com a distância entre eixos a poder chegar aos 2,90 metros.

Mais do que um sucedâneo eléctrico do XC60 "térmico", terá como base a plataforma modular SPA2 com uma arquitectura eléctrica de 800 volts, que permitirá carregamentos rápidos até 350 kW DC.

A suportá-la está a tecnologia Superset desenvolvida pela construtora sueca para assumir um conjunto único de módulos de hardware e software.

Já sabido é que o EX60 irá equipar o primeiro cinto de segurança multi-adaptativo do mundo, capaz de ajustar-se em tempo real às características físicas de cada ocupante e às condições específicas de cada acidente.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

VolvoVolvo EX60SUVeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Deus Ex Machina: dois Mini JCW marcados pela originalidade

Deus Ex Machina: dois Mini JCW marcados pela originalidade

Concept C dá corpo ao novo Audi TT eléctrico… que só chega em 2028!

Concept C dá corpo ao novo Audi TT eléctrico… que só chega em 2028!

Astara estreia KGM Musso EV e Maxus eDeliver7 na Agroglobal

Astara estreia KGM Musso EV e Maxus eDeliver7 na Agroglobal

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.