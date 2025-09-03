Volvo EX60 volta mostrar-se: estreia a 21 de Janeiro

Já está em contagem decrescente a data para a estreia mundial do novíssimo EX60 da Volvo: está agendada para 21 de Janeiro em Estocolmo, para depois chegar aos concessionários antes do próximo Verão.

São quase nulos os dados técnicos mas, à partida, poder-se-á contar com um SUV "esticado" até aos 4,70 metros de comprimento, como acontece no actual XC60, com a distância entre eixos a poder chegar aos 2,90 metros.

Mais do que um sucedâneo eléctrico do XC60 "térmico", terá como base a plataforma modular SPA2 com uma arquitectura eléctrica de 800 volts, que permitirá carregamentos rápidos até 350 kW DC.

A suportá-la está a tecnologia Superset desenvolvida pela construtora sueca para assumir um conjunto único de módulos de hardware e software.

Já sabido é que o EX60 irá equipar o primeiro cinto de segurança multi-adaptativo do mundo, capaz de ajustar-se em tempo real às características físicas de cada ocupante e às condições específicas de cada acidente.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?