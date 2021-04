Volvo: 53% das vendas em Portugal já são gama Recharge

A Volvo está a assistir no nosso país a um forte incremento nas vendas da gama Recharge, constituída por automóveis híbrido plug-in e 100% elétricos.

A gama constitui já mais de metade das unidades matriculadas no primeiro trimestre deste ano, de acordo com os dados avançados pela subsidiária portuguesa da marca.

As vendas estão a ser lideradas pelo Volvo XC60 Plug-In, seguido pelos modelos V60 e XC60 com a mesma tecnologia.

Recorde-se que a insígnia sueca está a lançar no mercado nacional o Volvo XC40 Recharge, que é também o seu primeiro modelo 100% eléctrico.

Em Portugal, nos três primeiros meses do ano, o peso da gama Recharge foi de 53%, um aumento de 21 pontos percentuais em relação a 2020.

No primeiro trimestre de 2019, o peso destas vendas no País representava apenas 16% do total de unidades matriculadas.

A importância destes números ganham particular relevo quando comparados com a média das vendas da marca na região EMEA (Europa, Médio Oriente, Africa), sendo regularmente superior nos últimos anos.

"O facto das vendas das nossas unidades electrificadas já representarem mais de metade das unidades totais, significa que estamos no rumo correcto", sublinhou Domingos Silva, director comercial da Volvo Car Portugal.

"Em 2025, pretendemos ter, pelo menos, metade do nosso volume baseado em veículos 100% eléctricos e os restantes 50% em veículos híbridos".

