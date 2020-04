Volkswagen lança serviço de entrega de carros novos ao domicílio

No actual contexto de pandemia do COVID-19, as entregas ao domicílio ganharam uma nova dinâmica em diversos sectores de actividade, entre eles o automóvel.

A prova disso mesmo é a Volkswagen, que acaba de aderir ao conceito e passou a propor aos seus clientes que o seu carro novo possa ser entregue em casa, com toda a comodidade.

Denominado "Volkswagen à porta", este serviço é gratuito e está disponível nos concessionários Volkswagen aderentes em todo o país.

Pela mesma ocasião, a marca lança uma campanha de oportunidades on-line, para um número limitado de carros novos, a preços especiais, válidos mediante reserva no site volkswagen.pt.