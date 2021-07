Volkswagen arranca actualizações remotas para gama ID.

A Volkswagen começa em Julho a fazer actualizações de software por via remota para os modelos eléctricos da gama ID.

A construtora germânica sublinha que é o primeiro e único fabricante de grande volume a disponibilizar esta tecnologia aos seus clientes numa base alargada.

O Volkswagen ID.3 será o primeiro modelo a beneficiar desta tecnologia, com a última versão do ID. Software 2.3 para os clientes do First Movers Club.

Seguir-se-ão, de forma gradual, os condutores dos modelos ID.3, ID.4 e ID.4 GTX. A actualização inclui ajustes e melhorias nas operações, desempenho e conforto do "eléctrico".

Entre elas contam-se as luzes ID.Light, e reconhecimento optimizado do ambiente e controlo dinâmico do feixe principal.

Melhor operacionalidade e modificações de design no sistema multimédia, bem como melhorias de desempenho e estabilidade são outros dosbenefícios.

A transferência móvel de dados será feita directamente para os computadores centrais dos modelos ID., designados como In Car Application Server (ICAS).





Os automóveis baseados na plataforma MEB irão assumir funções que antes eram distribuídas por várias unidades de controlo nos veículos de gerações anteriores.

Actualizações a cada 12 semanas

A nova arquitectura electrónica não só é mais potente e inteligente como também simplifica o intercâmbio de dados e funções entre os sistemas do automóvel.

Significa que será possível alcançar e actualizar até 35 unidades de controlo por via remota. A Volkswagen prevê, num futuro próximo, actualizar o software da família ID. a cada 12 semanas.

A força motriz por trás da digitalização da marca assenta na cooperação entre a ID. Digital e a CARIAD, do grupo Volkswagen.

Com estas actualizações, a marca alemã lança as bases para novos modelos de negócio, como já tinha estabelecido na estratégia Accelerate.





No futuro, os clientes não irão precisar de decidir sobre as funções que desejam para o carro que vão comprar.

E como o hardware será, em grande medida, normalizado, deixará de fazer sentido escolher a configuração que fará com que o valor de revenda do veículo seja mais elevado.

"Este é um marco importante na implementação da nossa estratégia Accelerate, que está a preparar a Volkswagen para a mobilidade digital conectada do futuro", sublinha Ralf Brandstätter, presidente da marca Volkswagen.

