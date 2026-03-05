Volkswagen alia-se à Medialivre em “De Portugal para o Mundo”

De Portugal para o Mundo é a mais recente iniciativa da Volkswagen em colaboração com a Medialivre, para dar visibilidade às empresas portuguesas que levam além-fronteiras o nome do nosso país.

Mais do que uma série, trata-se dum retrato do país produtivo que investe, exporta, inova e compete em mercados internacionais exigentes.

Ao longo de seis episódios, a apresentadora Diana Pereira percorre diferentes regiões e sectores de atividade, mostrando como as pequenas e médias empresas continuam a ser um dos motores mais sólidos da economia nacional.

O primeiro capítulo que estreou a 22 de Fevereiro foi dedicado à Grestel, uma empresa especializada em artigos de mesa, cozinha e hotelaria em cerâmica de grés sob a marca Costa Nova, e que exporta mais de 90% da sua produção.

Disponível na ligação www.deportugalparaomundo.negocios.pt, o projecto inspira-se na experiência do T-Roc produzido na fábrica da Volkswagen Autoeuropa em Palmela, como símbolo contemporâneo da capacidade produtiva nacional.

"Para a Volkswagen, este modelo simboliza uma visão de mobilidade moderna, eficiente, inovadora e preparada para responder às exigências de um mundo em transformação", explica Ricardo Vieira, director geral da Volkswagen SIVA.

"O T-Roc demonstra que Portugal não só dispõe de talento e conhecimento, como também tem capacidade e consistência para competir ao mais alto nível internacional".

Será ele o parceiro de mobilidade que acompanha os protagonistas, integrado de forma natural no quotidiano empresarial, nas deslocações entre unidades, nos percursos logísticos ou nos momentos de reflexão estratégica.

De Portugal para o Mundo assume-se como uma iniciativa de conteúdo patrocinado desenvolvido pela Medialivre para a Volkwagen, com o envolvimento da Dentsu Creative Portugal enquanto agência parceira.

