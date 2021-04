Via Verde Eletric arranca na A2 com quatro carregadores ultra-rápidos

Os primeiros quatro postos de carregamento ultra-rápido para veículos eléctricos numa auto-estrada foram esta quarta-feira inaugurados na área de serviço de Almodôvar, nos dois sentidos da A2.

A cerimónia, que teve a presença do secretário de Estado das Infra-Estruturas Jorge Delgado, assinalou o início da Via Verde Electric da Brisa, com cada posto a ter uma potência até 350 kW.

A rede irá contemplar 84 postos de carregamento ultra-rápidos, em 21 áreas de serviço, num investimento global de cerca de 10 milhões de euros.

António Pires de Lima, presidente executivo da Brisa, salientou à agência Lusa que, face ao crescimento das vendas de veículos eléctricos no nosso país, "é preciso contribuir para que os proprietários" dessas viaturas "percam a 'ansiedade da distância' ".

Essa "ansiedade eléctrica fica minimizada "sabendo que, num espaço máximo de 80 a 100 quilómetros, dispõem de paragens nas áreas de serviço" onde podem "carregar o carro num tempo relativamente curto (dez a 15 minutos)", continuando depois a viagem, acrescentou.

O presidente executivo da Brisa revelou que, até ao Verão, estarão em funcionamento 24 postos de carregamento ultra-rápido.

Estarão distribuídos por seis áreas de serviço, com os restantes que integram a rede, que abrange mais sete parceiros, a ficarem operacionais "até ao final do ano".

Em 2015 foi criada a rede de mobilidade elétrica MOBI.E, para carregamento de veículos elétricos. De acesso universal e interoperável, tem já mais de 1.600 postos de carregamento espalhados pelo País.

