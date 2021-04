Vendas de ligeiros caem 31,5% no primeiro trimestre

A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) já fez as contas: as vendas de veículos ligeiros caíram 31,5% nos três primeiros meses deste ano em relação ao primeiro trimestre de 2020.

Todavia, a matriculação das 31.039 viaturas ligeiras novas de turismo neste trimestre, quando comparada com o de 2019, correspondeu a uma queda de 47,8%.

Tomando apenas Março em linha de conta, foram matriculados 12.699 veículos automóveis, o que representou uma subida de 19,8% em relação a igual mês de 2020.

A ACAP assinala, no entanto, que estes resultados são enganadores, "tendo em conta o ‘efeito base’, uma vez que o mercado do mês homólogo do ano passado foi anormalmente baixo, reflectindo o impacto da primeira vaga da pandemia.

A instituição fez a comparação com o mesmo mês, mas de 2019, para concluir que "o mercado cai, efectivamente, 49%".

A este número somam-se a venda de 7.062 ligeiros de mercadorias no primeiro trimestre, com o segmento a crescer 6,4% em relação ao ano passado, mas com uma queda de 19,1% quando comparado com o mesmo período de 2019.





Este mercado, em Março, registou uma evolução positiva de 87,7 % face ao mesmo mês do ano passado, com 2.923 unidades matriculadas, mas caiu 8,4% em relação a 2019.

Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e mercadores, em Março de 2021 verificou-se um crescimento de 93,9% em relação ao mês homólogo do ano anterior, com 477 veículos vendidos. Se comparado com o mesmo período, mas de 2019, o crescimento foi de apenas 3,5%.

Em termos acumulados, no primeiro trimestre de 2021, foram matriculadas 1.209 unidades, o que representou um crescimento do mercado de 18,2% em relação ao período homólogo de 2020 mas uma queda de 16,7% face ao mesmo período do ano de 2019.

Marcas de luxo e desportivas em alta

Fazendo a análise trimestral por marcas, só as insígnias de luxo registaram subidas no mercado de ligeiros, com a Ferrari, Maserati e Aston Martin à cabeça, a que se juntam a Jeep, Alpine e CUPRA.





As restantes marcas registaram descidas nas vendas neste primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2020.

A tabela de vendas é liderada pela Peugeot (4.594 unidades), que também vence nas vendas mensais (1.659 viaturas).

Foi também a marca que mais vendeu veículos a gasolina em Março, com 930 unidades, e ficou em segundo lugar, atrás da Tesla, na venda de viaturas 100% eléctricas, com 110 unidades, contra as 162 da marca de Elon Musk.

A Mercedes está na segunda posição, com 4.594 automóveis ligeiros, e a BMW na terceira, com 2.579 unidades. A Renault está no quarto lugar, com 2.291 viaturas, com o Top 5 a ser fechado pela Citroën, com 2.210 veículos.

