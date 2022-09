Vendas de automóveis novos caem 2,8% até Agosto; ''eléctricos'' representam 10% do mercado

As vendas de automóveis novos no nosso país caíram 2,8% nos dois primeiros quadrimestres do ano face ao mesmo período do ano passado.

A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) detalha ainda no seu último relatório que 9,9% dos veículos ligeiros de passageiros novos matriculados são 100% eléctricos.

A Peugeot mantém-se na liderança destacada do mercado de veículos ligeiros de passageiros, logo seguido da Renault e Mercedes numa disputa acesa pela segunda posição.

Vendas em Agosto sobem 32,1%

De Janeiro a Agosto foram colocados em circulação 120.093 novos veículos, segundo o comunicado divulgado esta quinta-feira pela ACAP.

Os dados relativos ao último mês, no entanto, indicam que foram matriculados 13.214 viaturas, uma subida de 32,1% face ao mês homólogo de 2021.

Já quando comparado com os primeiros oito meses de 2019, assim como Agosto desse ano, o mercado regista quedas de 36,3% e 17,6%, respectivamente.

Por categorias de veículos, no último mês foram matriculados 11.349 automóveis ligeiros de passageiros novos, o que reflecte um acréscimo de 42,4% em relação a Agosto do ano passado.



Mais uma vez, a ACAP salienta que, face a Agosto de 2019, este segmento de mercado registou uma queda de 8,7%.

Quanto aos primeiros oito meses deste ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 101.293 unidades.

Estes números traduziram-se numa variação negativa de 0,4% relativamente ao período homólogo de 2021, sendo que, na comparação com o mesmo período de 2019, "o mercado registou um decréscimo de 36,5%".

Os modelos electrificados continuam a ver as suas vendas a subirem, com 9,9% dos veículos ligeiros de passageiros novos matriculados a terem motorizações totalmente eléctricas.

"De Janeiro a Agosto de 2022, 38,4% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente eléctricos e híbridos", refere o comunicado da ACAP.



Menos bem esteve a matriculação de ligeiros de mercadorias, ao registar em Agosto uma evolução negativa de 20,2% face ao mesmo mês de 2021, situando-se nas 1.450 unidades matriculadas.

Em termos acumulados, nos oito meses deste ano, este segmento de mercado atingiu 15.054 unidades, caindo 19,7% quando comparado com o mesmo período de 2021.

No segmento de veículos pesados, que engloba as tipologias de passageiros e de mercadorias, verificou-se um aumento homólogo de 93,0% em relação a Agosto do ano passado, com 415 veículos comercializados.

Os oitos primeiros meses de 2022 totalizaram 3.746 unidades matriculadas nesta categoria, o que representou uma subida de 22,5% relativamente aos dois primeiros quadrimestres do ano passado.



Peugeot líder destacada

A Peugeot mantém a liderança incontestada do segmento de ligeiros de passageiros, com 11.436 viaturas matriculadas de Janeiro a Agosto que correspondem a uma quota de mercado de 11,29%.

A Renault ocupa a segunda posição, com 7.301 unidades, logo seguida da Mercedes com 7.236 veículos novos matriculados.

Seguem-se a Toyota, com 6.860 unidades, BMW (6.843), Citroën (6.469), Dacia (5.753), Volkswagen (5.572), Hyundai (5.241) e Kia (4.709).

Quanto às insígnias premium, o mercado é liderado pela Porsche, com 465 desportivos novos matriculados, seguida da Jaguar (278), Maserati (48), Bentley (42), Aston Martin (23), Ferrari (21) e Lamborghini (10).

