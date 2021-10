Vendas automóveis sobem 7,4% até Setembro mas caem 33,9% face a 2019

O crescimento das vendas automóveis novos no nosso país continua a revelar-se anémica nesta fase pós-pandémica.

Em Setembro foram matriculados 13.041 veículos em Portugal, uma descida de 20,5% quando comparado com o mês homólogo do ano passado.

Todavia, em comparação com Setembro de 2019, registou-se uma quebra de 27,7%, como indicam os dados revelados sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Nos nove meses de 2021, foram colocados em circulação 136.585 novos veículos, um aumento de 7,4% em relação ao mesmo período do ano passado, mas menos 33,9% relativamente a 2019.

A ACAP defende no Orçamento do Estado de 2022 uma fiscalidade que promova a competitividade das empresas.

Entre essas medidas, "mesmo que temporárias", sublinha Hélder Pedro, secretário-geral da associação, estão a redução do IVA, do IRC e das taxas de tributação autónoma.

Ligeiros em queda

Até ao último dia de Setembro, o segmento de automóveis ligeiros de passageiros matriculou 10.786 novas unidades.

Foram menos 18,2% de matriculações quando comparado com Setembro do ano passado, e menos 25,9% no mesmo mês do ano de 2019.

De Janeiro a Setembro de 2021, as matrículas de viaturas ligeiras de passageiros totalizaram 112.525 unidades.

Em comparação com os nove meses de 2020, o mercado registou um aumento de 6,5%, mas uma queda de 35,3% relativamente ao período homólogo de 2019.

O segmento de ligeiros de mercadorias registou, em Setembro, uma evolução negativa de 29,6% face ao mês homólogo do ano passado.

As 1.772 unidades matriculadas no último mês representaram uma queda de 34.6% quando comparado com Setembro de 2019.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 20.520 unidades, o que representou aumento de 10,2% em comparação com o período homólogo de 2020.

Todavia, quando comparado com o mesmo mês de 2019, o decréscimo nas vendas situou-se nos 27,1%.

Quanto ao mercado de veículos pesados, que engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em Setembro foram comercializados 483 veículos.

Estes números representam uma queda de 31,2% em relação ao mês homólogo do ano passado, e de 37,1% em relação ao mesmo mês de 2019.

A Peugeot mantém-se na liderança do segmento de ligeiros de passageiros, com 12.666 unidades matriculadas desde 1 de Janeiro, a que corresponde uma quota de 11,26%.

Segue-se a Renault, com 11.940 viaturas, e uma quota de 10,61%, com o pódio a ser encerrado pela BMW, com 9.047 veículos e uma quota de 8,04%.

