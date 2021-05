Vendas automóveis sobem 1,2% de Janeiro a Abril

As vendas automóveis no nosso país dispararam em Abril quase 400% em relação ao mesmo mês do ano passado, correspondentes a mais de 18 mil unidades vendidas.

O aumento de 376,3%, no entanto, é ressalvado pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) pelo encerramento dos concessionários quando o País entrou o ano passado no primeiro período de confinamento.

Aliás, Abril de 2020 foi o pior mês para o mercado automóvel nos últimos 20 anos, devido ao impacto da pandemia da Covid-19 no sector.

Quando comparado com o mesmo mês, mas de 2019, o mercado registou uma queda de 26,6%, contra o forte crescimento agora assinalado.

Fortes subidas face a 2020

O crescimento de 376,3% já compreende a subida de 438,7% nas vendas de viaturas ligeiras de passageiros em termos homólogos.

As vendas de veículos ligeiros de mercadorias assistiram a um aumento de 200%, enquanto nas viaturas pesadas, a subida chegou aos 302,8%.

Tomando apenas em conta os primeiros quatro meses do ano, foi apenas de 1,2% o aumento nas vendas automóveis, correspondente a 57.422 unidades, em relação ao mesmo quadrimestre de 2020.

Todavia, nos veículos ligeiros de passageiros, que representam quase 80% das vendas totais, o saldo mantém-se negativo, com uma quebra de 4,5%.

Em Abril passado foram matriculados 14.809 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 438,7 por cento do que no mês homólogo do ano anterior, mas menos 29,9 por cento que no mesmo mês de 2019.

De Janeiro a Abril deste ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 45.848 unidades.

Este valor traduziu numa variação negativa de 4,5% relativamente a período homólogo de 2020, e a uma queda de 43,1% face ao mesmo período de 2019.

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, no quarto mês de 2021, uma evolução de 203,4% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 2.876 unidades matriculadas, mas, em comparação com Abril de 2019, registou uma queda de 8,8%.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 9.938 unidades, o que representou um crescimento de 31% face ao período homólogo do ano anterior, mas uma queda de 16,3% face ao mesmo período de 2019.

Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, em Abril de 2021 verificou-se um crescimento de 302,8% cento em relação ao mês homólogo do ano anterior.

Foram comercializados 427 veículos desta categoria mas, em comparação com o mesmo mês de 2019, verifica-se que o aumento é de apenas 10,1%.

Nos primeiros quatro meses de 2021, as matrículas totalizaram 1.636 unidades, o que representou um crescimento do mercado de 44,9% relativamente ao período homólogo de 2020, mas uma queda de 11,1% face ao mesmo período de 2019.

Peugeot mantém liderança

A Peugeot continua a manter a liderança do mercado de veículos ligeiros de passageiros, com um acumulado de 6.270 unidades de Janeiro a Abril deste ano, correspondente a mais 20,2% em relação aos primeiros quatro meses de 2020.

Os 1.676 veículos vendidos só no mês passado corresponderam a um "disparo" de 404,8%, explicável pelas condicionantes do mercado impostas pela pandemia da Covid-19.

Atrás da marca do leão está a Mercedes, com 4.431 unidades vendidas nos quatro primeiros meses do ano, a que corresponde uma ligeira quebra de 1,9%.

Em Abril passado, a marca germânica vendeu 1.145 veículos, correspondente a um aumento de 268,2% em relação ao mesmo mês do ano passado.

A Renault conseguiu destronar a BMW do terceiro lugar das marcas mais vendidas no nosso país, em grande parte devido ao forte impulso das vendas no último mês.

A marca do losango vendeu 1.784 viaturas, a que corresponde uma subida de 652,7% em relação a Abril de 2020.

Tem acumulado a venda de 4.075 unidades nos quatro primeiros meses do ano, embora as perdas tenham chegado aos 27,7% em relação ao mesmo quadrimestre de 2020.

Assinale-se que a larga maioria das marcas automóveis registaram em Abril passado subidas percentuais de três dígitos, o que é exemplar para o descalabro das vendas no mesmo mês do ano passado.

A título de exemplo, a Citroën registou um aumento de 1.581,9% enquanto a Mitsubishi subiu 1.255,6%.



A Opel teve um salto de 947,1%, enquanto a Jaguar subiu 766,7%, correspondente à venda de 52 exemplares em relação aos seis vendidos em Abril de 2020.

