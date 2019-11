Vai poder comprar uma scooter eléctrica da SEAT

A SEAT continua a alargar a sua aposta na micromobilidade eléctrica e depois de nos mostrar a eXs kickscooter, uma trotineta a bateria, prepara-se para revelar o protótipo da sua primeira scooter eléctrica no Smart City Expo World Congress, em Barcelona.

Com chegada prevista ao mercado para 2020, esta scooter eléctrica estará disponível para venda a clientes particulares e para serviços partilhados, sendo que será equivalente a um motociclo com 125 cm3, pelo que poderá ser conduzida com carta de condução de categoria B.

O lançamento desta scooter eléctrica insere-se num plano futuro onde a marca espanhola quer ir muito além do fabrico de automóveis, tornando-se igualmente num fornecedor de serviços de mobilidade. "O contínuo crescimento das grandes cidades faz com que a mobilidade eficiente se assuma como um dos principais desafios", afirmou Luca de Meo, presidente da SEAT.

Recorde-se que a SEAT já está no mercado dos automóveis partilhados em Espanha, depois de ter comprado a totalidade da Respiro, uma empresa espanhola dedicada ao "car-sharing".



