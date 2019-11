Universidade de Amesterdão e TomTom abrem Laboratório de Investigação para a Condução Autónoma

A TomTom, especialista em tecnologia de localização, e a Universidade de Amesterdão (UvA), acabam de lançar um novo laboratório de investigação público-privado. O Atlas Lab vai focar-se na utilização de Inteligência Artificial (IA) para desenvolver mapas HD avançados, altamente precisos e seguros, para veículos autónomos. O laboratório faz parte do ICAI, Centro de Inovação nacional para a IA, localizado no Amsterdam Science Park.Em parceria com a TomTom, a UvA está a desenvolver pesquisas sobre o uso da IA para criar mapas HD adequados a todos os níveis da condução autónoma. Theo Gevers, um dos Diretores Científicos do Atlas Lab, comenta:Nos próximo cinco anos, cinco alunos de doutoramento vão trabalhar no Atlas Lab nos projetos que contribuem para reconhecimento automatizado de itens como sinais de trânsito, localização 3D de veículos e combinação de imagens a laser e câmaras LIDAR (deteção e alcance da luz). Para recolher os dados necessários, estão a ser utilizadas carrinhas de mapeamento móvel equipadas com sensores, como sistemas LIDAR e câmaras., referiu Harold Goddijn, CEO da TomTom.