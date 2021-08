Um McLaren GT por 180 euros… mas só para crianças!

As crianças já têm mais um motivo para sorrir ao volante de um McLaren GT Ride-On mas em modo 100% eléctrico.

É o quarto modelo em miniatura construído pela insígnia britânica, a seguir aos McLaren P1, 720S e Senna.

O "brinquedo" é uma fiel adaptação do super desportivo, com elementos como as portas diédricas, que abrem mesmo, e um porta-luvas para o miúdo guardar o que quiser.

Os controlos no painel também funcionam, a começar pelo botão de ignição para activar o som do motor do McLaren GT.

E as acelerações e travagens prometem ser "estonteantes" ao calcar os pedais… embora a velocidade seja bem reduzida!

O McLaren GT Ride-On está já disponível em seis cores nas lojas de especialidade. Os preços variam entre os 188 e os 270 euros, dependendo dos extras que se quiser incluir.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?