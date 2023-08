UltraContact NTX: Continental produz em Lousado o seu pneu mais sustentável de sempre

A Continental iniciou esta semana na fábrica de Lousado, em Vila Nova de Famalicão, a produção do que considera ser o seu pneu de série mais sustentável até à data.

O novo UltraContact NXT tem uma percentagem até 65% de materiais renováveis, reciclados e certificados pelo balanço de massa ISCC PLUS, sem descurar a segurança e o desempenho em estrada.

Todas as dimensões do pneumático de Verão têm a classificação A mais elevada possível no rótulo de pneus da União Europeia, em termos de eficiência energética, aderência em pavimento molhado e nível de ruído.

Sílica produzida a partir de resíduos agrícolas integra o composto de borracha, com os materiais renováveis a representarem até 32% do UltraContact NXT.

Na sua estrutura estão incluídas resinas à base de matérias residuais das indústrias do papel e da madeira, e silicato das cinzas da casca de arroz.

Os 5% que contém de material reciclado compreendem borracha reciclada proveniente de pneus em fim de vida, e aço reciclado desenvolvido segundo a tecnologia ContiRe.Tex.

O UltraContact NXT, a mais recente membro da gama UltraContact da Continental, foi concebido quer para veículos com motores a combustão, quer eléctricos.

Nesta última linha motriz, é compatível para modelos como o Kia Niro, Volkswagen ID.3, Mercedes-Benz EQA, Tesla Model 3 e Audi Q4 e-tron, entre muitos outros.

As primeiras dimensões estarão disponíveis em breve, quando o pneu for introduzido no mercado europeu de forma gradual.

