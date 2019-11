Uber lança trotinetas partilhadas em Lisboa

A Uber lançou esta terça-feira, 5 de novembro, um serviço de trotinetas elétricas partilhadas em Lisboa, escreve o "Negócios".





O anúncio foi feito por Manik Gupta, chief product officer (CPO) da Uber, em pleno palco principal do Web Summit.

Gupta indicou que a frota é composta por 200 trotinetas sob a marca Jump, a mesma utilizada para as bicicletas partilhadas da empresa que tem, em Lisboa, uma rede com 1.750 unidades elétricas.



Segundo informação entretanto divulgada pela empresa, as trotinetes Jump, elétricas, podem chegar a 20 quilómetros/hora. O preço por minuto será de 20 cêntimos, sem custo de desbloqueio. "O novo produto vai estar incluído nas subscrições mensais Jump", esclarece a empresa em comunicado, explicando existie as modalidades Electric (30 minutos por dia por 14,9 euros) e Electric+ (60 minutos por dia acumuláveis por 24,90 euros).

A Uber estreou o serviço Jump na Europa em Lisboa, tendo já estendido às cidades de Berlim, Madrid, Bruxelas, Málaga, Roma, Paris, Londres, Munique e Roterdão.