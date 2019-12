Uber e Power Dot estreiam hub de carregamento elétrico para motoristas em Lisboa

A Uber em parceria exclusiva com a Power Dot disponibiliza uma rede alargada de hubs de carregamento para veículos eléctricos. A partir desta segunda-feira, os motoristas da aplicação já conseguem usufruir de um hub de carregamento rápido em Lisboa (Doca de Santo Amaro) depois do projeto com a start-up portuguesa ter inaugurado 2 hubs no distrito do Porto (Maia e Bonfim), no passado mês de Outubro. Nos próximos meses, a Uber em parceria com a Power Dot irá ainda inaugurar mais 2 hubs em Lisboa (Aeroporto e Tires).

Cada hub tem a capacidade para carregar simultaneamente entre 4 a 8 carros. Os espaços da Power Dot estão desenhados para serem confortáveis para os motoristas enquanto aguardam pelo carregamento, garantindo serviços de limpeza, Wi-fi, café e outras comodidades.





"Depois do sucesso desta iniciativa no Porto, chegámos a Lisboa com mais um Hub de carregamento exclusivo para parceiros e motoristas Uber. Queremos continuar a desenvolver soluções de carregamento para esta comunidade de motoristas e a abertura dos próximos dois Power Hubs será um passo importante para uma mobilidade mais sustentável em Lisboa." - Afonso Pinheiro, responsável pela Power Dot e por soluções para frotas. Este projecto da start-up 100% portuguesa é pioneiro a nível mundial.