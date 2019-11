Turim já tem uma rua com o nome de Carlo Abarth

Esta quinta-feira, em Turim, foi oficialmente atribuído a uma rua o nome de Carlo Abarth, homenageando os primeiros 70 anos da Abarth e a forte ligação existente desde 1949 entre o seu fundador e a capital da região do Piemonte, em Itália.

Luca Napolitano, responsável para a região EMEA das marcas Fiat e Abarth, e Roberto Giolito, responsável da FCA Heritage, destaparam o sinal para a rua no troço de entrada entre o Corso Orbassano e a Via Plava. O local não foi escolhido ao acaso, já que é ali, no Heritage HUB, que actualmente se situa o a sede da marca do Escorpião.

"Este ano a Abarth celebra o seu 70º aniversário. Dar a uma rua de Turim o nome do seu fundador, Carlo Abarth, é seguramente o melhor modo de encerrar um ano recordista em comemorações de alto nível", afirmou Luca Napolitano. "Gostaria de agradecer à cidade de Turim o seu reconhecimento em relação a uma pessoa que revolucionou o mundo dos automóveis de competição com a sua genial intuição e com exclusivas evoluções", acrescentou.

"O tributo que o município de Turim hoje presta a Carlo Abarth é particularmente significativo, pois foi precisamente aqui, nesta cidade, que Abarth, vindo da Áustria para realizar os seus sonhos, imergiu numa comunidade com uma prolífera e rica experiência na produção de viaturas", disse Roberto Giolito.

Recorde-se que Carlo Abarth (1908-1979) nasceu na Áustria mas escolheu viver em Itália, mais concretamente em Turim, cidade onde em 1949 começou a sua carreira na Cisitalia, abrindo depois, com o piloto Guido Scagliarini, a primeira filia da empresa, a Abarth & C., na Via Trecate. Desde então, a marca do Escorpião soma décadas e décadas de sucesso, começando por lançar kits de preparação revolucionários e conquistando, mais tarde, as primeiras vitórias em pista.



Já segue o Aquela Máquina no Instagram?