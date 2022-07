TSI 1.5 Evo2 mais ''limpo'' e poupado; novo VW T-Roc é o primeiro a recebê-lo

Maior eficiência com menor consumo e emissões de dióxido de carbono mais baixas marcam a segunda geração do bloco a gasolina 1.5 TSI Evo2.

Disponível com 150 cv, os recentes Volkswagen T-Roc e T-Roc Cabriolet são os primeiros modelos a equiparem o novo motor.

Embora mantenha a mesma potência do seu antecessor, estão previstas variantes com mais poder para outros modelos da marca.

Compatível com combustíveis renováveis, a combinação do propulsor térmico com sistemas motrizes híbridos plug-in poderá chegar aos 272 cv de potência.

O conversor catalítico de três vias e o filtro de partículas foram movidos para um único módulo de controlo de emissões mais próximo do motor.

Além de reduzir o uso de metais preciosos na produção, permite que o motor esteja em conformidade com padrões de emissão mais rigorosos como o Euro 7.

O sistema de gestão activa ACTPlus foi igualmente actualizado, para melhorar a activação e desactivação de dois dos quatro cilindros do motor.

"Desligados" quando não é necessária a potência total, o processo de combustão neste modo foi optimizado para trabalhar durante mais tempo

O motor de ciclo Miller, conjugado com o turbo de geometria variável, usa o mesmo processo de combustão do antecessor, mas o arrefecimento da câmara foi optimizada.

"O bloco 1.5 TSI Evo2 é um pilar fundamental na gama de motores Volkswagen", explica Thomas Ulbrich, do conselho de administração do grupo.

O também responsável pela área de desenvolvimento técnico acrescenta que esta evolução "oferece benefícios significativos de consumo de combustível".

Thomas Ulbrich não adianta, no entanto, quais as poupanças conseguidas na redução das emissões poluentes nem nos gastos com a gasolina.

O Volkswagen T-Roc agora renovado será o primeiro a receber o bloco 1.5 TSI Evo2, de todos os modelos que com ele serão equipados.

