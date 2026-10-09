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Trânsito na Ponte Vasco da Gama condicionado no domingo

18:39 - 09-10-2026
 
 
Trânsito na Ponte Vasco da Gama condicionado no domingo

O trânsito na Ponte Vasco da Gama, que liga os distritos de Lisboa e Setúbal, vai estar condicionado este domingo devido à realização das Meia e Mini Maratonas 2026, informou a Lusoponte.

A circulação estará limitada a uma via em cada sentido entre as 00h00 e as 14h00, com a concessionária a sublinhar que a ponte permanecerá aberta ao trânsito durante todo este período.

Com mais de 15.000 participantes, a Meia Maratona de Lisboa tem partida prevista às 09h20 na Ponte Vasco da Gama, tendo como meta a Praça do Comércio em Lisboa.

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TEMAS:

Ponte Vasco da GamaLisboa
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