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Toyota destrona Ferrari com vitória nas 24 Horas de Le Mans

08:41 - 15-06-2026
 
 
Toyota destrona Ferrari com vitória nas 24 Horas de Le Mans

A "vingança" estava prometida: a Toyota terminou o domínio de três anos da Ferrari ao vencer este domingo as 24 Horas de Le Mans perante 350 mil pessoas no circuito de La Sarthe. 

A reconquista do título na categoria Le Mans Hypercar foi feita pelo GR010 #7 de Kamui Kobayashi, Nyck de Vries e Mike Conway. 

Uma vitória muito saborosa para a vencedora por cinco vezes da prova entre 2018 e 2022, após uma corrida renhida até ao baixar da bandeira de xadrez. 

Félix da Costa em sexto 

O BMW #20 cortou a meta em segundo a pouco mais de dez segundos, com o pódio a ser completado com o Toyota #8. 

Na quarta posição ficou o Cadillac #12, com os quatro carros a ficarem separados por apenas 30 segundos. 

O primeiro Ferrari ficou no quinto lugar, com o Alpine #35 de António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg e Charles Milesi a terminar na sexta posição. 

Já o Cadillac #101, conduzido por Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Jordan Taylor, acabou a prova no nono lugar, atrás do AF Corse #83 e do Aston Martin #007. 

Genesis dá boas pistas 

Agridoce foi a estreia da Genesis Magma Racing nas 24 Horas de Le Mans, com o GMR-001 #19 a cortar a meta num ingrato 13.º lugar. 

Uma surpresa face ao conseguido na primeira metade da prova, com os dois carros da construtora sul-coreana a mostrarem uma fiabilidade consistente. 

A meio da madrugada, no entanto, o carro #19 parou durante dez minutos até o piloto Paul-Loup Chatin conseguir religá-lo após receber instruções da equipa. 

Ao início da manhã foi o GMR-001 #17 a ser obrigado a desistir depois de partir a suspensão. 

Contratempos frustrantes mas com lições valiosas para o futuro promissor duma construtora que está a descobrir as exigências únicas de Le Mans. 

"A prioridade número um é estar presente e cruzar a linha de meta; a partir daí iremos construir para o longo prazo", explicou Cyril Abiteboul, presidente da Hyundai Motorsport. 

Texto: P.R.S.

(Aquela Máquina presente nas 24 Horas de Le Mans a convite da Genesis)

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