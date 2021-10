A Toyota confirmou esta quarta-feira um novo crossover urbano para o segmento A que irá substituir o Aygo, e já mostrou a primeira imagem.





Toyota Aygo X: novo 'crossover' urbano apresentado em Novembro

Sem surpresas, o novo modelo, baptizado como Aygo X, será revelado em Novembro, e é o modelo de produção do protótipo Prologue apresentado em Março passado.

O Toyota Aygo X será construído numa versão mais curta da plataforma GA-B em que é construído o Yaris e o Yaris Cross.

Tomando como base as medidas do concept car Prologue, o novo crossover deverá ter uma distância entre eixos de 2.430 mm, colocando-o entre o modelo que substitui e o actual Yaris.

Desconhecem-se as motorizações e as tecnologias que irão equipá-lo, sabendo-se apenas que as formas serão robustas e dinâmicas, apontadas a um público-alvo jovem e urbano.

