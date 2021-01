Entusiasmado com o novo Toyota GR Yaris? Conheça então a versão para a época 2021 do Mundial de Ralis que a divisão Gazzo Racing revelou esta sexta-feira.





Toyota apresenta Yaris WRC para 2021… e nada tem a ver com o novo GR Yaris!

E não, este Toyota Yaris WRC não é um descendente directo do hot hatchback mas antes uma evolução do modelo da anterior geração que ganhou o título de pilotos.

O carro de competição apenas foi actualizado com uma pintura semelhante à do novo GR010 Hybrid, que irá competir na classe Le Mans Hypercar do Mundial de Resistência.

Sob este novo "vestuário", a equipa continua apontado ao título de pilotos e de construtores pela quinta temporada consecutiva, que também será a última antes da introdução de novos regulamentos técnicos para o campeonato de 2022.

Até à época passada, o Toyota Yaris WRC conquistou 17 troféus no Mundial de Ralis, correspondente a mais de um terço das provas em que participou, e 322 vitórias em classificativas.

Após o título de construtores ganho em 2018, conquistou nos dois anos seguintes as coroas de piloto e co-piloto em 2019 e 2020.





Este ano, a equipa continuará a manter-se com o actual campeão do Mundo Sébastien Ogier, com Julien Ingrassi ao seu lado, acompanhado por Elfyn Evans e o co-piloto Scott Martin. Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen guiarão o terceiro carro.





Toyota apresenta Yaris WRC para 2021… e nada tem a ver com o novo GR Yaris!

O Mundial de WRC está previsto arrancar com o clássico rali de Monte Carlo, que irá decorrer entre 21 e 24 de Janeiro, onde a equipa está já a fazer o reconhecimento do traçado.

