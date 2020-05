Tire um café com o “sabor” de um Porsche 911

Nada como beber um café bem tirado logo pela manhã para começar bem o dia. E, se for tirado numa máquina como a que a sul-africana Super Veloce propõe, só nos apetece afogar em café até ao final do dia!

Para começar, esta Espresso Veloce RS Black Edition tem uma designação e um estilo em tudo semelhante ao motor de um super carro.

O seu ‘design’ inspira-se no motor de seis cilindros em linha que equipa a geração 993 do Porsche 911; pena é não emitir o som do poderoso motor quando se tira o café.

Com 21,5 quilos de peso, só foram produzidas 993 unidades desta exclusiva edição limitada. O preço também é um "mimo": custa apenas 10.200 euros!