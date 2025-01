Teste de eficiência: Volkswagen ID.7 faz 941 km com uma carga

Há uma nova marca de autonomia conseguida pelo Volkswagen ID.7 Pro S: a berlina 100% eléctrica percorreu 941 quilómetros apenas com um carregamento da bateria de 86 kWh.

Com um consumo médio de 9,2 kWh/100 km, tal feito permitiu ultrapassar em quase um terço a autonomia até 709 quilómetros definida pela construtora segundo o ciclo WLTP.

O ensaio realizou-se em Dezembro por condutores da Volkswagen Driving Experience no circuito de baixa velocidade de Nardò, com temperaturas ambiente de 5 a 15º C.

A pista de 12,5 quilómetros permitiu simular com eficácia diversos cenários de trânsito e testes de resistência com um carro que saiu da fábrica alemã de Emden sem qualquer tipo de modificação técnica.

A velocidade média no teste de eficiência foi de 29 km/hora, típica na circulação em hora de ponta nas grandes cidades europeias.

A construtora justifica aqueles números pelo coeficiente aerodinâmico de 0,23 da berlina, e pelo desempenho .do propulsor APP550 integrado no eixo traseiro.

Com 210 kW (286 cv) e 545 Nm, acelera dos zero aos 100 km/hora em 6,6 segundos, com o consumo médio combinado a fixar-se entre 13,6 e 16,2 kWh/100 km.

O carregamento de dez a 80% da capacidade do acumulador pode fazer-se em 26 minutos num posto rápido a 200 kW DC, ou ganhar mais 244 quilómetros de autonomia numa dezena de minutos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?