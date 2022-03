Tesla lidera buscas no Google

A Tesla é a marca automóvel mais pesquisada no Google a nível mundial, a larga distância dos seus principais rivais.

Quem o diz é o portal PartCatalog no seu último relatório respeitante à pesquisa de automóveis eléctricos naquele motor de busca.

O Tesla Model 3 tem mais de 2,24 de pesquisas mensais, seguido pelo Model S, Model Y e Model X.





Depois dos quatro modelos da construtora automóvel de Elon Musk, surgem o Audi e-tron e o Porsche Taycan, com mais de 1 milhão de buscas.

O Volkswagen ID.4 vem a seguir mas apenas é alvo de 823 mil pesquisas mensais. Como explica o Carscoops, nenhuma das marcas do grupo germânico surge, a nível global, no Top 10 das pesquisas, de acordo com o relatório.

No primeiro lugar do pódio está a Tesla, com 11,1 milhões de buscas mensais, seguida da americana Rivian e da chinesa Nio, ambas com 1 milhão.

Em termos de adesão aos carros eléctricos por país, a Part Catalog analisou os dados disponibilizados pela Agência Internacional de Energia entre 2010 e 2020.

A China ocupou o primeiro lugar, com mais de 4 milhões de unidades, seguida do Reino Unido e da Alemanha, com os Estados Unidos e a Noruega quase empatados.



Portugal surge, a nível global, no 17.º lugar, com 49.701 "eléctricos" vendidos na última década.

