Surrealismo em França: é para atestar, se faz favor!

Um semi-reboque de transporte de viaturas Renault foi o protagonista de um acidente surreal, quando parou para abastecer combustível no norte de França.

A situação aconteceu sexta-feira na estação de serviço da Avia de Valmy, na auto-estrada A4, entre as cidades de Reims e Metz.

O condutor não contou com a altura dos furgões e destruiu, literalmente, a cobertura do posto de abastecimento; um dos furgões até ficou quase suspenso no vazio.

Foram os próprios bombeiros do Marne a publicar no Twitter as fotografias da ocorrência, assinalando que ninguém ficou ferido no acidente.

O mesmo não se poderá dizer da estação serviço, que ficou quase destruída por completo.