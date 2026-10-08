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STX Concept destacado: Opel leva Autobahn alemã ao salão de Paris

18:02 - 08-10-2026
 
 
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STX Concept destacado: Opel leva Autobahn alemã ao salão de Paris

Como surpreender o visitante comum quando abrirem as portas do salão automóvel de Paris a 12 de Outubro? Para a Opel, nada mais "simples" do que transformar a autobahn num palco de emoções.

STX Concept destacado: Opel leva Autobahn alemã ao salão de Paris

A marca do relâmpago acaba de revelar o espaço inspirado no desenho duma auto-estrada alemã, onde irá estrear os eléctricos Opel STX Concept, Opel GSE 27FE e Opel Corsa GSE.

Definido segundo o lema OMG! GSE – Grand Sport Electric, o stand realça a visão da construtora sobre o futuro num ambiente imersivo onde o design, a tecnologia e a excelência da engenharia alemã se tornam tangíveis.

As cinco faixas pretas orientam os visitantes pelo espaço, como se estivessem a viajar numa autobahn na Alemanha.

De um lado está o Opel Sports Tourer eXperimental Concept, ou STX Concept de forma curta, numa visão arrojada do que será a carrinha eléctrica do futuro.

Na mesma "faixa de rodagem" está o GSE 27FE com a decoração final com que a marca irá estrear-se na era GEN4 do Mundial de Fórmula E.

O monolugar destaca o conceito de desempenho GSE da Opel, tendo ao seu lado o estreante Corsa GSE e o já conhecido Mokka GSE, sem esquecer o novo acabamento Astra GSE Line.

Texto: P.R.S.

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