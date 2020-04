Studebaker renasce em delírio estilístico

Redesenhar "clássicos" da idade de ouro do automóvel nunca foi tão fácil, com as novas ferramentas informáticas que os "estilistas" têm actualmente ao seu dispor.

Foi o que Jeremy Gomes fez, ao pegar num Champion fabricado pela Studebaker em 1950, uma das marcas americanas mais valorizadas na primeira metade do século XX, "morta" em 1966 por falta de mercado.

O ‘designer’ francês idealizou um Studebaker coupé aerodinâmico, onde nem sequer falta o icónico "nariz de bala", um grito estilístico face aos enormes carros da década de 50.

As suas linhas elegantes estão em perfeita harmonia com os faróis em LED, o tejadilho flutuante e os puxadores ocultos das portas.

O resultado final é mais do que conseguido; quem sabe se não haverá um pequeno fabricante a levar à prática a ideia.