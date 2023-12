Stellantis Mangualde bate recorde de produção

A Stellantis de Mangualde fabricou 78.541 viaturas em Novembro, sendo este o melhor mês de produção de sempre na história da fábrica portuguesa.

Já nos primeiros 11 meses deste ano, a produção aumentou 10% face ao mesmo período de 2022.

De realçar que já foram superados os 77.607 veículos fabricados em 2019, que era, até à data, o melhor ano de produção da Stellantis Mangualde.

A fábrica contribui com 26,3% dos veículos produzidos em Portugal, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), com 95% desse volume a destinar-se à exportação.

Actualmente, são produzidos naquelas instalações veículos ligeiros comerciais e de passageiros das marcas Peugeot, Citroën, Opel e Fiat.

Em linha com as metas do plano Dare Forward 2030 da Stellantis, Mangualde irá produzir os mesmos modelos, agora 100% eléctricos, a partir do próximo ano.

Várias transformações e modernizações estão em curso na fábrica, com novas instalações e a optimização da área industrial, num investimento de 30 milhões de euros.

"São exemplos a utilização de energias sustentáveis e a implementação de um parque fotovoltaico para autoconsumo", explica o director do centro de produção, "permitindo evitar 2.500 toneladas de emissões anuais de dióxido de carbono".

Christian Teixeira sublinha ainda o objectivo de desenvolver novos projectos na área das energias verdes.

"Para isso estão a ser estudadas mais soluções baseadas na energia eólica e no domínio do hidrogénio".

Primeira fábrica de montagem de automóveis estabelecida em Portugal, em 1962, o centro de produção de Mangualde já produziu mais de 1,5 milhões de veículos a partir de 24 modelos.

A sua força de trabalho é constituída por cerca de 900 trabalhadores divididos por três turnos, com uma produção média de 363 viaturas diárias.

